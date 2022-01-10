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Нижегородцы могут принять участие в творческом конкурсе о Петре Первом

27 февраля 2022 09:37  [32] Общество

Нижегородцы могут принять участие в творческом конкурсе о Петре Первом. Об этом сообщает Российское военно-историческое  общество.

Согласно информации, конкурс будет проводиться в шести номинациях: "Живопись", "Скульптура", "Декоративно-прикладное искусство", "Литературные произведения", "Стрит-арт" (граффити, различные инсталляции) и "Новые формы" (с использованием IT-технологий, в том числе видео и анимационных роликов). Авторы могут представить по одной работе в каждой номинации. Работы должны отражать величие образа Петра I и его деяний.

Принять участие в конкурсе могут люди от 14 до 35 лет

Победителей первого этапа определят деятели культуры, искусства и исторической науки, общественные деятели и политики. Оригиналы работ-лидеров первого этапа отберут для участия в экспонировании на одной из федеральных выставочных площадок страны, а 15 сентября по итогам экспозиции будут объявлены победители второго – финального – этапа.

Победители конкурса в возрасте до 17 лет получат в подарок планшеты, лауреаты старшего возраста будут вознаграждены денежными премиями от 50 до 200 тыс. рублей.

Подать заявку можно до 1 июня включительно. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте, выбрать одну из номинаций и прикрепить 3-5 качественных фотографий или видеоматериалов со своими работами.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут подать заявку на участие в инклюзивном конкрусе красоты и таланта “Невская краса-2022”.

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Теги:
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