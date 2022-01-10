Перенесен срок проверки готовности систем оповещения населения в Нижегородской области Общество

Перенесен срок проверки готовности систем оповещения населения в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно информации, изначально проверка систем оповещения была запланирована на 2 марта, но позже было принято решение перенести эти сроки.

"Проведение комплексных проверок готовности систем оповещения населения с запуском электросирен (громкоговорителей), замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) и доведением проверочных сигналов и информации до населения, запланированным на 2 марта, переносится. О сроке проведения сообщим дополнительно", - следует из сообщения.

Напомним, что такие меры необходимы для проверки исправности техники и для информирования жителей о том, как происходит оповещение при ЧС.

Звучание сирены продлится одну минуту. Департамент региональной безопасности просит жителей региона в этот период сохранять спокойствие.