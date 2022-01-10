Владимир Солдатенков: "Не поддерживаю позицию российской оппозиции в вопросе санкций" Политика

Владимир Солдатенков Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Не поддерживаю позицию российской оппозиции в вопросе санкций", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единая Россия") Владимир Солдатенков ИА "НТА-Приволжье", комментируя обращение оппозиционеров из России к Западу, в котором они просят не накладывать на них санкции.

По его словам, эти люди живут в России, работают здесь, зарабатывают деньги и при этом у них такая циничная позиция.

"Я ее не поддерживаю. Отношение крайне негативное к этим людям. Скажу жестче - я их презираю", - сказал в заключение Владимир Солдатенков.

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к западным странам с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию.