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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Политика

Владимир Солдатенков: "Не поддерживаю позицию российской оппозиции в вопросе санкций"

28 февраля 2022 11:58  [128] Политика
Владимир Солдатенков

Владимир Солдатенков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Не поддерживаю позицию российской оппозиции в вопросе санкций", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция "Единая Россия") Владимир Солдатенков ИА "НТА-Приволжье", комментируя обращение оппозиционеров из России к Западу, в котором они просят не накладывать на них санкции.

По его словам, эти люди живут в России, работают здесь, зарабатывают деньги и при этом у них такая циничная позиция.

"Я ее не поддерживаю. Отношение крайне негативное к этим людям. Скажу жестче - я их презираю", - сказал в заключение Владимир Солдатенков.

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к западным странам с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию.

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