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Общество

Более 220 млн рублей долгов за холодную воду и водоотведение взыскано в Нижегородской области

28 февраля 2022 17:02  [76] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 220 млн рублей долгов за холодную воду и водоотведение взыскано в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Согласно информации, в 2021 году по искам водоканала было вынесено более 5 тысяч решений о взыскании задолженности на сумму более 260 млн рублей, из которых 754 решения касались должников - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В итоге выплаты по задолженностям составили более 220 млн рублей.

В Нижегородском водоканале рассказали, что обращение в суд остается одним из крайних вариантов воздействия. В работе с должниками сначала используются предупредительные меры: должникам рассылаются уведомления, а также выполняется обзвон абонентов с напоминанием о задолженности.

Кроме того, компанией проводятся акции, позволяющие при погашении долга не платить пени.

Если данные меры не приносят результат, то в отношении неплательщиков применяются методы, предусмотренные законодательством: ограничение услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а также судебное взыскание.

Ранее сообщалось, что нижегородский водоканал подключил к водоснабжению и водоотведению более 340 зданий за год.

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Теги:
Водоканал
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