Страшная авария с четырьмя погибшими произошла в Арзамасском районе 28 февраля

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Страшная авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла 8 километре автодороги Выездное – Дивеево – Сатис в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, около 13:50 водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ. В результате столкновения транспортные средства загорелись.
В результате ДТП водитель и пассажиры, находящиеся в отечественной легковушке, погибли - трое мужчин и одна женщина.
Ранее сообщалось, что почти 400 человек погибло в ДТП в Нижегородской области в 2021 году.
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