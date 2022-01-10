Страшная авария с четырьмя погибшими произошла в Арзамасском районе 28 февраля Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Страшная авария с участием легковушки и грузового автомобиля произошла 8 километре автодороги Выездное – Дивеево – Сатис в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, около 13:50 водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ. В результате столкновения транспортные средства загорелись.

В результате ДТП водитель и пассажиры, находящиеся в отечественной легковушке, погибли - трое мужчин и одна женщина.

Ранее сообщалось, что почти 400 человек погибло в ДТП в Нижегородской области в 2021 году.