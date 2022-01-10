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Происшествия

Почти 400 человек погибло в ДТП в Нижегородской области в 2021 году

18 февраля 2022 17:03  [754] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 400 человек погибло в ДТП в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в УГИБДД на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Госавтоинспекции за 2021 год.

Согласно информации, в 2021 году в ДТП в Нижегородской области погибло 397 человек, что на 2,5% меньше 2020 года, когда погибло 407 человек. Также на 2,7% сократилось и число пострадавших - с 5 953 до 5 851 человек. 

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2021 году произошло более 1 800 ДТП с пострадавшими.

Также напомним, что количество ДТП в Нижегородской области в 2021 году снизилось почти на 3%.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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