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Спорт

Нижегородская телебашня окрасится в цвета ХК "Чайка"

02 марта 2022 09:01  [52] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская телебашня окрасится в цвета хоккейного клуба "Чайка". Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Согласно информации, молодежная команда "Чайка" досрочно стала участником плей-офф МХЛ. Начиная со 2 марта, телебашня во время домашних матчей команды окрасится в фирменные бело-синие цвета нижегородской команды. Кроме этого, на световом панно будет показываться счет матчей.

Генеральный директор ХК "Торпедо" отметил, что иллюминация будет напоминать нижегородцам о продолжении хоккейного сезона в городе. По его словам, "Чайка" является одним из главных претендентов на Кубок Харламова.

Директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин рассказал, что подсветка телебашни будет еще одним ярким поводом для нижегородцев поддержать нашу команду, а для юных нижегородцев – полюбить хоккей.

Напомним, что в сезоне 2021-2022 гг. иллюминация включалась в дни домашних матчей ХК "Торпедо".

Ранее сообщалось, что юниорская команда "Торпедо" вышла в четвертьфинал первенства России.

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Теги:
Хоккей
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