Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2022 19:40  [65] Гранты Российского научного фонда присуждены 15 проектам нижегородских учёных
02 марта 2022 19:23  [69] Нижегородцы могут принять участие в кадрово-образовательном проекте "ПолитСтартап"
02 марта 2022 19:09  [77] Ввынужденные переселенцы из ДНР приняли участие в акции "День в музее"
02 марта 2022 18:52  [97] Ямочный ремонт стартовал на дорогах общего пользования в Нижегородской области
02 марта 2022 18:39  [88] Юрий Станкевич возглавил новый федеральный проект "Зеленая экономика" партии "Единая Россия"
02 марта 2022 18:36  [104] Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях
02 марта 2022 18:29  [157] Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте"
02 марта 2022 18:15  [198] Диспансеризация возобновилась в Нижегородской области
02 марта 2022 17:48  [139] Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году льготные кредиты для бизнеса на 6,2 млрд рублей
02 марта 2022 17:16  [141] Правительство РФ выделило 500 млн рублей на компенсацию расходов бизнеса по использованию СБП
Общество

Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях

02 марта 2022 18:36  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях. Об этом стало известно на заседании правительства РФ 2 марта.

Согласно информации, правительство поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект, позволяющий заключить концессионные соглашения, Государственно-частное и муниципально-частное партнерства на объекты незавершенного строительства. Эта мера поможет решить проблему с "недостроями" и расширит перечень потенциальных объектов соглашений. 

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории страны.

Также предлагается ввести возможность компенсации частному инвестору – инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, в случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс, и инициатор не стал победителем. Возмещать затраты планируется за счет победителя. При этом максимальный размер компенсации будет установлен правительством России.  

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, механизм компенсации вместе с другими мерами, которые предложило ведомство, будет стимулировать частную инициативу в проектах ГЧП.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность включения в условия концессионного соглашения «особых обстоятельств», наступление которых может привести к нарушению обязательств концессионера по концессионному соглашению (например, повышение ключевой ставки, неисполнение публичной стороной своих обязательств и т.д.) или возникновению у концессионера дополнительных расходов. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph