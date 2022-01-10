Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях. Об этом стало известно на заседании правительства РФ 2 марта.

Согласно информации, правительство поддержало разработанный Минэкономразвития законопроект, позволяющий заключить концессионные соглашения, Государственно-частное и муниципально-частное партнерства на объекты незавершенного строительства. Эта мера поможет решить проблему с "недостроями" и расширит перечень потенциальных объектов соглашений.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит совершенствовать условия для реализации инвестиционных проектов на территории страны.

Также предлагается ввести возможность компенсации частному инвестору – инициатору проекта затрат на подготовку предложения о заключении концессионного соглашения, в случае, если по итогам его рассмотрения был объявлен конкурс, и инициатор не стал победителем. Возмещать затраты планируется за счет победителя. При этом максимальный размер компенсации будет установлен правительством России.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, механизм компенсации вместе с другими мерами, которые предложило ведомство, будет стимулировать частную инициативу в проектах ГЧП.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность включения в условия концессионного соглашения «особых обстоятельств», наступление которых может привести к нарушению обязательств концессионера по концессионному соглашению (например, повышение ключевой ставки, неисполнение публичной стороной своих обязательств и т.д.) или возникновению у концессионера дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по сокращению числа проблемных объектов.