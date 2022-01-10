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Спорт

"Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо"

02 марта 2022 19:15  [70] Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, "Почта России" в рамках партнерства с КХЛ вручила денежный сертификат детско-юношеской школе "Торпедо". 

Сообщается, что средства будут направлены на организацию соревнований и развитие материально-технической базы СДЮШОР.

Генеральный директор ХК  "Торпедо" Александр Харламов поблагодарил КХЛ и "Почту России" за поддержку детского хоккея в Нижнем Новгороде.

По его словам, развитие подрастающего поколения – одна из важнейших задач клуба. 

Ранее ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом".

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Теги:
Почта ХК "Торпедо" Хоккей
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