"Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо" Спорт

Фото: сайт ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, "Почта России" в рамках партнерства с КХЛ вручила денежный сертификат детско-юношеской школе "Торпедо".

Сообщается, что средства будут направлены на организацию соревнований и развитие материально-технической базы СДЮШОР.

Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов поблагодарил КХЛ и "Почту России" за поддержку детского хоккея в Нижнем Новгороде.

По его словам, развитие подрастающего поколения – одна из важнейших задач клуба.

Ранее ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом".