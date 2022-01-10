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"Почта России" оказала финансовую поддержку СДЮШОР ХК "Торпедо". Об этом сообщается на сайте клуба.
Согласно информации, "Почта России" в рамках партнерства с КХЛ вручила денежный сертификат детско-юношеской школе "Торпедо".
Сообщается, что средства будут направлены на организацию соревнований и развитие материально-технической базы СДЮШОР.
Генеральный директор ХК "Торпедо" Александр Харламов поблагодарил КХЛ и "Почту России" за поддержку детского хоккея в Нижнем Новгороде.
По его словам, развитие подрастающего поколения – одна из важнейших задач клуба.
Ранее ХК "Торпедо" заключил договор о сотрудничестве с "Нижегородским кадетским корпусом".
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