Масленичные гуляния не будут проводиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Масленичные гуляния не будут проводиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Напомним, что в 2022 году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. Ежегодно в Нижнем Новгороде на этой неделе проводились Масленичные гуляния, однако, в этом году было было принято решение отменить празднования.

Ранее в Нижегородстате рассказали о стоимости продуктового набора на блины в регионе.