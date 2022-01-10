Фото:
Масленичные гуляния не будут проводиться в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Напомним, что в 2022 году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. Ежегодно в Нижнем Новгороде на этой неделе проводились Масленичные гуляния, однако, в этом году было было принято решение отменить празднования.
Ранее в Нижегородстате рассказали о стоимости продуктового набора на блины в регионе.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+