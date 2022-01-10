Боксер Андрей Сироткин поздравил с днем рождения 11-летнего мальчика из Донбасса

Чемпион Европы и мира, многократный победитель и призёр Кубка мира боксер Андрей Сироткин вместе с женой и волонтерами движения #МыВместе посетили вынужденных поселенцев из Донбасса.
Во время визита боксер поздравил 11-летнего мальчика с днем рождения, рассказал детям о своих наградах и раздал автографы.
Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.
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