Боксер Андрей Сироткин поздравил с днем рождения 11-летнего мальчика из Донбасса Общество

Чемпион Европы и мира, многократный победитель и призёр Кубка мира боксер Андрей Сироткин вместе с женой и волонтерами движения #МыВместе посетили вынужденных поселенцев из Донбасса.

Во время визита боксер поздравил 11-летнего мальчика с днем рождения, рассказал детям о своих наградах и раздал автографы.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.