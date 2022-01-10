Теплоэнерго
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2022 12:46  [47] Подведены итоги VII спартакиады АПЗ
04 марта 2022 12:36  [63] Заксобрание Нижегородской области создало Telegram-канал
04 марта 2022 12:15  [91] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 4 марта
04 марта 2022 12:07  [102] Более 500 млн рублей направят на реконструкцию и строительство котельных в Нижнем Новгороде
04 марта 2022 11:38  [117] Игорь Тюрин: "Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания"
04 марта 2022 11:01  [840] Семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей
04 марта 2022 10:23  [159] Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12
04 марта 2022 09:45  [147] Житель Дзержинска оплатил коммунальные долги сразу после ареста автомобиля
03 марта 2022 18:10  [385] Боксер Андрей Сироткин поздравил с днем рождения 11-летнего мальчика из Донбасса
03 марта 2022 17:49  [468] Ольга Носкова: Информационные противники, кроме взращивания русофобии, пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию
Общество

Игорь Тюрин: "Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания"

04 марта 2022 11:38  [117] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин прокомментировал создание рабочей группы по импортозамещению в Нижегородской области в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации.

"Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, поэтому риски продовольственной безопасности исключены. Я помню, как были введены санкции на аграрно-продовольственный сектор в 2014 году. Именно эти санкции и послужили мощным импульсом развития сельского хозяйства России.

Импортозамещение стало важной задачей, которую решают на государственном уровне. Тогда сельхозпроизводители беспокоились, не будет ли это временной мерой, опасались, что через некоторое время дешевые импортные товары сомнительного качества хлынут к нам рекой. Практика показала, что импортозамещение – это всерьез и надолго, это наша самодостаточность", - заявил депутат.

"За последние годы наш регион значительно увеличил производство мяса, молочной продукции, ведется масштабная работа по выращиванию собственных фруктов и овощей. Сейчас одна из основных задач - оперативно реагировать на все экономические вызовы и поддержать аграриев, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность. Отмечаю, что поддержка АПК идет по всем направлениям, и правительством РФ уже принято решение о выделении регионам дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию механизма льготного кредитования АПК. Уверен, что Нижегородская область получит здесь значительную поддержку.

Со своей стороны, депутаты Законодательного собрания и правительство области окажут сельхозпроизводителям необходимую помощь. Причем это будет делаться по мере необходимости в течение всего бюджетного года. Впереди – посевная, которая, я в этом уверен, будет организована на высоком уровне", - добавил Игорь Тюрин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательное собрание Мнения
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2022 21:11  [985] Нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph