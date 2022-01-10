Игорь Тюрин: "Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин прокомментировал создание рабочей группы по импортозамещению в Нижегородской области в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации.

"Наша страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, поэтому риски продовольственной безопасности исключены. Я помню, как были введены санкции на аграрно-продовольственный сектор в 2014 году. Именно эти санкции и послужили мощным импульсом развития сельского хозяйства России.

Импортозамещение стало важной задачей, которую решают на государственном уровне. Тогда сельхозпроизводители беспокоились, не будет ли это временной мерой, опасались, что через некоторое время дешевые импортные товары сомнительного качества хлынут к нам рекой. Практика показала, что импортозамещение – это всерьез и надолго, это наша самодостаточность", - заявил депутат.

"За последние годы наш регион значительно увеличил производство мяса, молочной продукции, ведется масштабная работа по выращиванию собственных фруктов и овощей. Сейчас одна из основных задач - оперативно реагировать на все экономические вызовы и поддержать аграриев, потому что именно они обеспечивают продовольственную безопасность. Отмечаю, что поддержка АПК идет по всем направлениям, и правительством РФ уже принято решение о выделении регионам дополнительно 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию механизма льготного кредитования АПК. Уверен, что Нижегородская область получит здесь значительную поддержку.

Со своей стороны, депутаты Законодательного собрания и правительство области окажут сельхозпроизводителям необходимую помощь. Причем это будет делаться по мере необходимости в течение всего бюджетного года. Впереди – посевная, которая, я в этом уверен, будет организована на высоком уровне", - добавил Игорь Тюрин.