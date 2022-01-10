Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2022 16:06  [12] Строительство нового крытого манежа в нижегородском зооцентре "Надежда" начнется в апреле
04 марта 2022 15:53  [80] Запас лекарственных средств сформирован на складе Нижегородской областной фармации
04 марта 2022 15:25  [76] Почти 200 заявок на получение грантов поступило от нижегородских некоммерческих организаций
04 марта 2022 15:17  [101] Почти 200 нижегородских студентов получат городские стипендии в 2022 году
04 марта 2022 14:55  [116] Нижегородские паралимпийцы записали обращение об отстранении от Паралимпийских игр-2022
04 марта 2022 14:41  [132] Более 1 млрд рублей было направлено на развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области в 2021 году
04 марта 2022 14:36  [757] Депутаты Госдумы передали семьям из Донбасса необходимые вещи
04 марта 2022 14:30  [110] Нижегородстат: среднемесячный доход жителей региона в 2021 году составлял более 37 тысяч рублей в месяц
04 марта 2022 14:10  [123] Юные спортсмены из Донбасса начнут тренироваться в Нижегородской области
04 марта 2022 13:53  [145] Арест автомобилей такси, работающих без разрешения, планируют ввести в Нижегородской области
Общество

Почти 200 заявок на получение грантов поступило от нижегородских некоммерческих организаций

04 марта 2022 15:25  [76] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области завершился приём заявок на конкурсный отбор для предоставления грантов на реализацию общественно полезных проектов для социально ориентированных НКО региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, в бюджете региона на реализацию подпрограммы "Поддержка СОНКО в Нижегородской области" в 2022 году предусмотрено более 50 млн рублей. Кроме того, в рамках софинансирования из Фонда президентских грантов регион получит ещё 50 млн рублей.

Всего на конкурс поступило 193 заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций из 26 муниципалитетов. Они представили проекты на общую сумму более 280 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в настоящее время очень важно не приостанавливать работу над социальными и образовательными проектами. "Каждый из них может приносить пользу, объединять людей", - подчеркнул он.

Заявки были поданы по 11 направлениям. Наибольшее количество - по направлениям "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" (33), "Сохранение исторической памяти" (29), "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" (25), "Поддержка проектов в области культуры и искусства" (23).

Также на конкурс были представлены проекты на направлениям "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" и "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" (по 20), "Поддержка молодежных проектов" (14), "Развитие институтов гражданского общества" (13), "Охрана окружающей среды и защита животных" (9), "Защита прав и свобод человека, в том числе защита прав заключённых" (5) и "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" (2).

Наиболее активными оказались НКО в Нижнем Новгороде, Кстове, Дзержинске, Павлове и Арзамасе.

Список конкурсантов размещён по ссылке.

Как уточнили в правительстве, итоги конкурсного отбора будут подведены не позднее 15 мая 2022 года.

Напомним, нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2022 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по развитию НКО.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НКО Правительство Нижегородской области Социальные проекты
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2022 15:00  [2584] Нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph