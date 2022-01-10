Почти 200 заявок на получение грантов поступило от нижегородских некоммерческих организаций Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области завершился приём заявок на конкурсный отбор для предоставления грантов на реализацию общественно полезных проектов для социально ориентированных НКО региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, в бюджете региона на реализацию подпрограммы "Поддержка СОНКО в Нижегородской области" в 2022 году предусмотрено более 50 млн рублей. Кроме того, в рамках софинансирования из Фонда президентских грантов регион получит ещё 50 млн рублей.

Всего на конкурс поступило 193 заявки от социально ориентированных некоммерческих организаций из 26 муниципалитетов. Они представили проекты на общую сумму более 280 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что в настоящее время очень важно не приостанавливать работу над социальными и образовательными проектами. "Каждый из них может приносить пользу, объединять людей", - подчеркнул он.

Заявки были поданы по 11 направлениям. Наибольшее количество - по направлениям "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" (33), "Сохранение исторической памяти" (29), "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" (25), "Поддержка проектов в области культуры и искусства" (23).

Также на конкурс были представлены проекты на направлениям "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" и "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" (по 20), "Поддержка молодежных проектов" (14), "Развитие институтов гражданского общества" (13), "Охрана окружающей среды и защита животных" (9), "Защита прав и свобод человека, в том числе защита прав заключённых" (5) и "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников" (2).

Наиболее активными оказались НКО в Нижнем Новгороде, Кстове, Дзержинске, Павлове и Арзамасе.

Список конкурсантов размещён по ссылке.

Как уточнили в правительстве, итоги конкурсного отбора будут подведены не позднее 15 мая 2022 года.

Напомним, нижегородские НКО получат более 100 млн рублей от Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2022 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по развитию НКО.