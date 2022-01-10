Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2022 18:57  [79] Новую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утвердили в Нижнем Новгороде
05 марта 2022 18:31  [114] Автомобилистов предупредили о начавшемся ремонте дороги от улицы Ларина в сторону Кстова
05 марта 2022 17:19  [307] Глеб Никитин призвал нижегородцев не скупать продукты
05 марта 2022 16:55  [140] "Единая Россия" разработала меры поддержки образования и науки в условиях санкций
05 марта 2022 16:40  [129] Ремонт дорог начался в Канавинском районе Нижнего Новгорода
05 марта 2022 16:25  [152] Судебные приставы запустили флешмоб в поддержку российских военнослужащих
05 марта 2022 15:33  [240] Запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области"
05 марта 2022 15:16  [165] Главврач Кстовской ЦРБ оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства
05 марта 2022 14:53  [193] Нижегородский минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин от коронавируса
05 марта 2022 14:40  [161] Евгений Люлин: "Мы встречаем жителей Донбасса как родных и делаем всё, чтобы помочь пережить это сложное время"
Общество

Новую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утвердили в Нижнем Новгороде

05 марта 2022 18:57  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Гордума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 5 марта одобрила внесение изменений в постановление "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2006-2012 годы" для создания новой программы на 2022-2030 годы.

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, принятие новой программы необходимо для реализации мероприятий в сфере уменьшения физического износа коммунальной инфраструктуры. Средства планируется привлечь из государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Внести изменения в действующую программу предлагается, дополнив ее мероприятиями, которые планируется реализовать за счёт федерального бюджета. Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по словам главы профильного департамента Дениса Скалкина, уже подготовлены городскими ресурсоснабжающими организациями: АО "Теплоэнерго", ООО "Теплосети" и АО "Нижегородский водоканал".

В ходе обсуждения стало известно, что в основном мероприятия по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры рассчитаны на три года. Их реализация начнётся в текущем году после получения финансирования.

"Процедура принятия решения по заявке на выделение финансирования из федерального бюджета составляет около 60 дней. Когда будет получено положительное решение, депутаты вновь вернутся к рассмотрению этого вопроса. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет подробно проработана", – подвёл итоги внеочередного заседания председатель городской Думы Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что в рамках новой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнего Новгорода "Теплоэнерго" проведет замену тепловых сетей за 2,5 млрд рублей, а "Теплосети" вложат в замену трубопроводов 1,6 млрд рублей, а Нижегородский водоканал в числе прочих мероприятий планирует реконструировать Автозаводский коллектор.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Городское хозяйство ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph