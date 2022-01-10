Новую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Гордума Нижнего Новгорода на внеочередном заседании 5 марта одобрила внесение изменений в постановление "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижнего Новгорода на 2006-2012 годы" для создания новой программы на 2022-2030 годы.

По информации департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города, принятие новой программы необходимо для реализации мероприятий в сфере уменьшения физического износа коммунальной инфраструктуры. Средства планируется привлечь из государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Внести изменения в действующую программу предлагается, дополнив ее мероприятиями, которые планируется реализовать за счёт федерального бюджета. Проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по словам главы профильного департамента Дениса Скалкина, уже подготовлены городскими ресурсоснабжающими организациями: АО "Теплоэнерго", ООО "Теплосети" и АО "Нижегородский водоканал".

В ходе обсуждения стало известно, что в основном мероприятия по реконструкции объектов инженерной инфраструктуры рассчитаны на три года. Их реализация начнётся в текущем году после получения финансирования.

"Процедура принятия решения по заявке на выделение финансирования из федерального бюджета составляет около 60 дней. Когда будет получено положительное решение, депутаты вновь вернутся к рассмотрению этого вопроса. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры будет подробно проработана", – подвёл итоги внеочередного заседания председатель городской Думы Олег Лавричев.

Ранее сообщалось, что в рамках новой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнего Новгорода "Теплоэнерго" проведет замену тепловых сетей за 2,5 млрд рублей, а "Теплосети" вложат в замену трубопроводов 1,6 млрд рублей, а Нижегородский водоканал в числе прочих мероприятий планирует реконструировать Автозаводский коллектор.