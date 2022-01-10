Концертный зал в нижегородской государственной консерватории отреставрируют за 23,6 млн рублей Общество

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Концертный зал в нижегородской государственной консерватории отреставрируют за 23,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, реставрация концертного зала в объекте ОКН "Здание Государственной консерватории", XVIII - XX вв. оценено в 23,6 млн рублей.

Подрядчик выполнит реставрацию и приспособление для современного использования большого концертного зала с прилегающими помещениями. Работы должны быть закончены не позднее 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что реставрация главного дома нижегородской усадьбы Гусевых начнется в 2022 году.