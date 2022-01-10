Нижегородская государственная консерватория им. Глинки
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Концертный зал в нижегородской государственной консерватории отреставрируют за 23,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, реставрация концертного зала в объекте ОКН "Здание Государственной консерватории", XVIII - XX вв. оценено в 23,6 млн рублей.
Подрядчик выполнит реставрацию и приспособление для современного использования большого концертного зала с прилегающими помещениями. Работы должны быть закончены не позднее 1 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что реставрация главного дома нижегородской усадьбы Гусевых начнется в 2022 году.
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