Наталья Смотракова: В нашей стране выстроена четкая социальная политика Общество

"Четкая социальная политика выстроена в нашей стране. Когда необходимо, меры социальной поддержки расширяются и дополняются", - заявила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей (от 50 до 100% прожиточного минимума) на каждого ребенка", - отметила депутат ЗСНО.

Она напомнила, что на выплату могут рассчитывать родители более 5 млн детей. Если в семье воспитывается несколько детей, пособие назначается на каждого. "Дополнительные меры социальной поддержки, о которых заявил президент России, абсолютно логичные и своевременные. Семьям с детьми нужно помогать в первую очередь. Таким образом, государство дает понять, что самым внимательным образом относится к поддержке такого важного социального института, как семья", - добавила Наталья Смотракова.

"Помню, как в 90-е годы прошлого века о таких мерах поддержки, которые носят комплексный характер, можно было только мечтать. Сегодня это реальность, и есть уверенность в том, что такая важная и нужная поддержка получит развитие и в дальнейшем", - сказала в заключение председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам.

Напомним, что по инициативе правительства РФ запущен электронный ресурс о социально-экономической ситуации в России - "Объясняем.рф".

Решение правительства о предоставлении гражданам информации "из первых уст" особенно актуально в условиях, когда в интернете распространяется множество слухов и фейков, касающихся перспектив России.