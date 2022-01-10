Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2022 19:59  [188] Глеб Никитин сообщил о погибшем во время спецоперации на Украине нижегородце
09 марта 2022 19:32  [94] Наталья Смотракова: В нашей стране выстроена четкая социальная политика
09 марта 2022 19:15  [109] Состояние малых архитектурных форм проверяют в скверах и парках Нижнего Новгорода
09 марта 2022 18:51  [110] Нижегородская "Молочная кухня" готова вдвое увеличить производство продукции
09 марта 2022 18:33  [141] Молочный комплекс на 800 голов ввели в эксплуатацию в Воротынце
09 марта 2022 18:01  [142] Более 350 млн рублей направят на ремонт дорог в Дальнеконстантиновском районе по нацпроекту в 2022 году
09 марта 2022 16:55  [166] Минпромторг РФ сообщил о годовом запасе лекарств в стране
09 марта 2022 16:42  [142] "Волонтёры Победы" поздравили нижегородок-ветеранов войны и труда с 8 Марта
09 марта 2022 16:36  [165] Прием заявок на участие во всероссийской акции "Добровольцы – детям" стартовал в Нижегородской области
09 марта 2022 15:42  [274] Аквапарк "Океанис" в Нижнем Новгороде планируется открыть к началу мая
Общество

Наталья Смотракова: В нашей стране выстроена четкая социальная политика

09 марта 2022 19:32  [94] Общество

"Четкая социальная политика выстроена в нашей стране. Когда необходимо, меры социальной поддержки расширяются и дополняются", - заявила председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.

"Президент России Владимир Путин объявил, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Выплаты составят от 6 до 12 тысяч рублей (от 50 до 100% прожиточного минимума) на каждого ребенка", - отметила депутат ЗСНО.

Она напомнила, что на выплату могут рассчитывать родители более 5 млн детей. Если в семье воспитывается несколько детей, пособие назначается на каждого. "Дополнительные меры социальной поддержки, о которых заявил президент России, абсолютно логичные и своевременные. Семьям с детьми нужно помогать в первую очередь. Таким образом, государство дает понять, что самым внимательным образом относится к поддержке такого важного социального института, как семья", - добавила Наталья Смотракова.

"Помню, как в 90-е годы прошлого века о таких мерах поддержки, которые носят комплексный характер, можно было только мечтать. Сегодня это реальность, и есть уверенность в том, что такая важная и нужная поддержка получит развитие и в дальнейшем", - сказала в заключение председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам.

Напомним, что по инициативе правительства РФ запущен электронный ресурс о социально-экономической ситуации в России - "Объясняем.рф".

Решение правительства о предоставлении гражданам информации "из первых уст" особенно актуально в условиях, когда в интернете распространяется множество слухов и фейков, касающихся перспектив России.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Депутаты Правительство РФ Социальные выплаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph