РЖД предоставит школьникам скидку 50% на летний период Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

РЖД предоставит школьникам скидку 50% на летний период. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, скидка будет предоставлена детям от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул.

Билеты со скидкой можно оформить на поездки в период с 1 июня по 31 августа 2022 года. Акция распространяется только на поезда, курсирующие по территории России.

Напомним, что РЖД предоставляет школьникам скидку 50% на период летних каникул с 2016 года. За это время на льготных условиях было перевезено около 14 млн детей.

Ранее сообщалось, что поезда "Ласточки" заменят "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта.