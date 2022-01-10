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Экономика

Андрей Саносян: "Нижегородский легпром может получить хороший стимул для развития в случае ухода с рынка иностранных брендов"

10 марта 2022 19:05  [72] Экономика
Андрей Саносян

Андрей Саносян

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Лёгкая промышленность Нижегородской области может получить серьёзный толчок к развитию в случае ухода с рынка России иностранных брендов. Об этом заявил замгубернатора региона Андрей Саносян.

"На сегодняшний день есть заявления от ряда крупных сетевых брендов о приостановке деятельности на территории России. Хочу отметить, что речь идёт пока именно о приостановке, то есть сотрудники не уволены и контракты на аренду помещений не расторгнуты. В то же время руководители торговых центров выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией. Действительно, давать однозначные прогнозы о том, как будут развиваться события, сложно", - сказал Андрей Саносян.

По при этом сохранилось множество зарубежных брендов из стран, которые не вводили в отношении России санкции. К тому же отечественная лёгкая промышленность - и нижегородская, в частности, готовы работать на импортозамещение и получат хороший стимул для развития при уходе с российского рынка иностранных брендов, подчеркнул заместитель губернатора.

Причём ткани хорошего качества производят Китай, Индия, Узбекистан, Корея, Турция, которые пока никуда не уходят с рынка. Кроме того, есть несколько фабрик в России.

При этом помимо общих направлений поддержки МСП, действующих в Нижегородской области, для предприятий созданы и дополнительные меры: от разработки бизнес-плана и проведения маркетинговых исследований до патентования и сертификации продукции участников кластеров и её презентации на выставках.

"При необходимости мы готовы к совместной работе и обсуждению перспектив расширения перечня мер поддержки для продвижения отечественной продукции", - сказал Андрей Саносян.

Ранее сообщалось, что "Первая ткацкая фабрика" инвестирует в создание фабрики на территории Нижегородской области 5 млрд рублей. Компания организует в ТОСЭР Володарска ткацко-отделочное производство полного цикла и организует выпуск ткацкой нити. Полностью завершить строительство фабрики планируется к 2025 году.

Напомним, Центр импорта и импортозамещения создан в Нижегородской области.

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Теги:
Андрей Саносян Правительство Нижегородской области Санкции
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