Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2022 19:45  [4] Всероссийская олимпиада цифрового мастерства "Лица Сферума" приглашает участников
10 марта 2022 19:33  [45] Работа по импортозамещению при строительстве метро ведётся в Нижнем Новгороде
10 марта 2022 19:27  [53] Михаил Иванченко: Легких побед не бывает, за правду нужно бороться
10 марта 2022 18:18  [103] Нижегородский водоканал заканчивает работы на водопроводе в Зелёном городе
10 марта 2022 17:54  [280] Куриные полуфабрикаты с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области
10 марта 2022 17:42  [128] Водителей НПАТ научили перевозить маломобильных пассажиров
10 марта 2022 16:30  [148] Более 50 команд из Нижегородской области подали заявки на участие во всероссийской смене "Содружество Орлят России"
10 марта 2022 16:07  [143] Благоустройство сквера Дружбы обсудили жители поселка Ковернино
10 марта 2022 15:59  [173] Трассу М-7 "Волга" в Нижегородской области начали приводить в нормативное состояние после зимы
10 марта 2022 15:31  [194] Термопластик используют для разметки дорог в Нижнем Новгороде
Общество

Михаил Иванченко: Легких побед не бывает, за правду нужно бороться

10 марта 2022 19:27  [53] Общество

"В журналистике, как и в науке, главное – это правда", - заявил проректор по научной работе Университета Лобачевского Михаил Иванченко на открытии Международной научно-практической конференции "Региональная школа журналистики: векторы исследования (К 30-летию создания кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского)".

"Как сказал наш президент Владимир Путин, и я с ним абсолютно согласен, "правда вдолгую всегда побеждает". Но легких побед не бывает, за правду нужно бороться. Вот эти слова мне хочется сказать в качестве напутствия и нашим студентам - будущим журналистам, и уже опытным "акулам пера". На этой довольно сложной и тернистой стезе, которая называется журналистикой, очень важно показывать людям объективную реальность и доносить до них то, что кто-то всеми способами пытается скрыть", - сказал в заключение Михаил Иванченко.

Ранее председатель Союза журналистов Нижегородской области Ольга Носкова обратилась к СМИ с призывом не распространять фейки о спецоперации на Украине.

"Сейчас время сильных эмоций, но профессия требует понимания, что мы, работая в СМИ, обеспечиваем безопасность нашей страны, против которой ведется беспрецедентная информационная война. Не сегодня она началась, но сегодня она очевидна для всех. Взламываются сайты СМИ, в социальных сетях и мессенджерах появляется реклама ложных аккаунтов ведущих СМИ. Как вы уже видели, создаются постановочные видео, или используются кадры компьютерных игр, или старых фильмов. Роскомнадзор сообщил, что недостоверная информация о потерях российской армии на Украине и жертвах среди мирных жителей распространяется через контекстную рекламу Google Ads", - подчеркнула Ольга Носкова.

"Давайте не будем использовать СМИ для разжигания ненависти и призывов к несогласованным действиям, для провокации панических и депрессивных настроений. Сейчас нужно с особой тщательностью следить за сохранением персональных сведений и сведений, отнесенных к военной тайне. У нас сильный противник. Все знают, что созданы фабрики по производству фейков, в том числе направленные на разжигание русофобии.
Информационные противники, кроме взращивания русофобии, еще и пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Они запугивают "новостями" об обрушении экономики, дефиците продуктов и лекарств. В наших силах противостоять этим действиям и самим не становиться доверчивыми жертвами информационной войны", - продолжила председатель Союза журналистов России Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СМИ Фейк
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph