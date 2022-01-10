Михаил Иванченко: Легких побед не бывает, за правду нужно бороться Общество

"В журналистике, как и в науке, главное – это правда", - заявил проректор по научной работе Университета Лобачевского Михаил Иванченко на открытии Международной научно-практической конференции "Региональная школа журналистики: векторы исследования (К 30-летию создания кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского)".

"Как сказал наш президент Владимир Путин, и я с ним абсолютно согласен, "правда вдолгую всегда побеждает". Но легких побед не бывает, за правду нужно бороться. Вот эти слова мне хочется сказать в качестве напутствия и нашим студентам - будущим журналистам, и уже опытным "акулам пера". На этой довольно сложной и тернистой стезе, которая называется журналистикой, очень важно показывать людям объективную реальность и доносить до них то, что кто-то всеми способами пытается скрыть", - сказал в заключение Михаил Иванченко.

Ранее председатель Союза журналистов Нижегородской области Ольга Носкова обратилась к СМИ с призывом не распространять фейки о спецоперации на Украине.

"Сейчас время сильных эмоций, но профессия требует понимания, что мы, работая в СМИ, обеспечиваем безопасность нашей страны, против которой ведется беспрецедентная информационная война. Не сегодня она началась, но сегодня она очевидна для всех. Взламываются сайты СМИ, в социальных сетях и мессенджерах появляется реклама ложных аккаунтов ведущих СМИ. Как вы уже видели, создаются постановочные видео, или используются кадры компьютерных игр, или старых фильмов. Роскомнадзор сообщил, что недостоверная информация о потерях российской армии на Украине и жертвах среди мирных жителей распространяется через контекстную рекламу Google Ads", - подчеркнула Ольга Носкова.

"Давайте не будем использовать СМИ для разжигания ненависти и призывов к несогласованным действиям, для провокации панических и депрессивных настроений. Сейчас нужно с особой тщательностью следить за сохранением персональных сведений и сведений, отнесенных к военной тайне. У нас сильный противник. Все знают, что созданы фабрики по производству фейков, в том числе направленные на разжигание русофобии.

Информационные противники, кроме взращивания русофобии, еще и пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Они запугивают "новостями" об обрушении экономики, дефиците продуктов и лекарств. В наших силах противостоять этим действиям и самим не становиться доверчивыми жертвами информационной войны", - продолжила председатель Союза журналистов России Нижегородской области.