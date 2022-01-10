Более 640 млн рублей составила экономия на закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 640 млн рублей составила экономия на закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте экономического развития Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в прошлом году было проведено почти 1 600 конкурсов и аукционов в электронной форме на сумму около 13,6 млрд рублей. По их итогам было сэкономлено 642,2 млн рублей.

Самую большую экономию обеспечили контракты департамента благоустройства – 216,5 млн рублей, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства – 111,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства.