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Более 640 млн рублей составила экономия на закупках в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте экономического развития Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в прошлом году было проведено почти 1 600 конкурсов и аукционов в электронной форме на сумму около 13,6 млрд рублей. По их итогам было сэкономлено 642,2 млн рублей.
Самую большую экономию обеспечили контракты департамента благоустройства – 216,5 млн рублей, а также департамента транспорта и дорожного хозяйства – 111,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что дополнительные участки дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде на сэкономленные в результате торгов средства.
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