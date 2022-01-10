Более 14 млн рублей дополнительно выделят на горячее питание в нижегородских школах. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по экономике, промышленности и предпринимательству.
Согласно информации, на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в Нижнем Новгороде будет дополнительно выделено 14,7 млн рублей в связи с повышением стоимости школьного питания.
Напомним, с февраля этого года цена завтрака выросла с 66 до 80 рублей, обеда - с 80 до 96 рублей, полдника - с 30 до 37 рублей.
Изменения обусловлены как ростом стоимости продуктовой корзины, так и новыми СанПиН, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10-15%.
В школьных столовых на сегодняшний день бесплатно получают питание почти 70 тысяч школьников: это 64 126 учащихся начальной школы и 5 574 льготника в среднем и старшем звеньях.
Ранее сообщалось, что меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+