Более 14 млн рублей дополнительно выделят на горячее питание в нижегородских школах Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 14 млн рублей дополнительно выделят на горячее питание в нижегородских школах. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по по экономике, промышленности и предпринимательству.

Согласно информации, на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в Нижнем Новгороде будет дополнительно выделено 14,7 млн рублей в связи с повышением стоимости школьного питания.

Напомним, с февраля этого года цена завтрака выросла с 66 до 80 рублей, обеда - с 80 до 96 рублей, полдника - с 30 до 37 рублей.

Изменения обусловлены как ростом стоимости продуктовой корзины, так и новыми СанПиН, которые требуют увеличения размеров порций мясных блюд в среднем на 10-15%.

В школьных столовых на сегодняшний день бесплатно получают питание почти 70 тысяч школьников: это 64 126 учащихся начальной школы и 5 574 льготника в среднем и старшем звеньях.

Ранее сообщалось, что меню в школах Нижнего Новгорода будет расширено.