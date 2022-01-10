Жителя Дзержинска осудили на 23 года колонии за убийство соседки

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Житель Дзержинска отправится в колонию особого режима за убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошёл вечером 21 декабря 2020 года на улице Молодёжной. Мужчина пришёл к своей 50-летней соседке, напал на неё и нанёс ей множественные ножевые ранения. Впоследствии эксперты насчитали 41 колото-резаную рану.
Затем злоумышленник похитил банковские карточки и сотовый телефон потерпевшей. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Тело погибшей женщины он спрятал в ближайшем овраге.
30 декабря 2020 года мужчина был задержан и заключён под стражу. Свою вину он не признал.
Уголовное дело было рассмотрено Нижегородским областным судом с участием коллегии присяжных заседателей. Суд признал собранные следователем доказательства достаточными для вынесения приговора 39-летнему мужчине.
Его признали виновным по пунктам "д, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).
Приговором суда жителю Дзержинска назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве семьи из четырёх человек предстанет перед судом в Нижегородской области.
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