Дзержинский "Технопарк Н2О" прошёл предзащиту проектов промышленных кластеров и технопарков

Проект "Технопарка Н2О", который планируется реализовать на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске, успешно прошёл предзащиту в ходе выездной практической конференции по вопросам реализации проектов создания и развития промышленных технопарков, кластеров и индустриальных парков. Мероприятие было организовано Минпромторгом РФ и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, без научных исследований невозможно создание новых технологий и их внедрение на производствах. Именно поэтому в 2019 году в регионе был создан один из первых в стране научно-образовательных центров, который уже внёс весомый вклад в решение задач бизнеса.
Следующим этапом в этом направлении будет создание новой материально-технической базы. "Технопарк Н2О" - важная часть этой перспективной научной инфраструктуры наряду с "Квантовой долиной" и IT-кампусом, подчеркнул Саносян.
Работа по созданию "Технопарка Н2О" ведётся под кураторством Корпорации развития Нижегородской области.
Основным направлением для проведения исследований в технопарке станет химия. Благодаря созданию технопарка на территории ОЭЗ будут организованы высокотехнологичные производства, в том числе с высокой долей импортозамещающей продукции.
Как пояснили в областном правительстве, получение статуса промышленного технопарка позволит управляющей компании претендовать на различные меры господдержки.
Напомним, что "Технопарк H2О" предназначен для наукоёмких проектов и научно-исследовательских работ. Он будет состоять из лабораторного комплекса, офисов, конференц-залов и коворкинга. На резидентов технопарка будут распространяться те же льготы, что и на резидентов ОЭЗ "Кулибин".
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