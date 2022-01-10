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Минстрой Нижегородской области объяснил рост цен на жилье. Об этом представители министерства сообщили, отвечая на вопросы в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, рост цен на жилплощадь во многом связан с удорожанием строительства. Так, растут цены на стройматериалы и наблюдается дефицит рабочей силы.
Кроме того, многие застройщики в настоящее время переходят на проектное финансирование, что влечет за собой необходимость доказать доходность проекта для получения кредитных средств.
Ранее сообщалось, что более 420 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области.
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