Минстрой Нижегородской области объяснил рост цен на жилье Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минстрой Нижегородской области объяснил рост цен на жилье. Об этом представители министерства сообщили, отвечая на вопросы в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, рост цен на жилплощадь во многом связан с удорожанием строительства. Так, растут цены на стройматериалы и наблюдается дефицит рабочей силы.

Кроме того, многие застройщики в настоящее время переходят на проектное финансирование, что влечет за собой необходимость доказать доходность проекта для получения кредитных средств.

Ранее сообщалось, что более 420 га земли вовлечено в жилищное строительство в Нижегородской области.