Дорожные работы проводятся на семи участках трассы М-7 в Нижегородской области 15 марта Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В связи с проведением дорожными службами работ по текущему содержанию и ремонту федеральных трасс, в Нижегородской области 15 марта действуют временные ограничения движения.

Как рассказали в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород", сегодня проводятся патрульная очистка и обработка проезжей части, расчистка обочин от снега, убираются снежные валы от барьерного ограждения, отчищаются дорожные знаки и светоотражающие элементы.

Также дорожные службы устраняют дефекты в покрытии проезжей части и ремонтируют повреждённые элементы инфраструктуры дороги.

Согласно информации, работы, сопряжённые с ограничениями, проводятся на семи участках трассы М-7 "Волга".

На участках 370-382 км в Дзержинском городском округе, проводится ямочный ремонт. До 19:00 движение на Москву будет вестись по одной полосе.

На обходе Нижнего Новгорода (399 - 410 км) производится очистка светоотражающих элементов. До 18:00 в местах проведения дорожных работ движение также ведётся по одной полосе.

На мосту через Оку (409 - 419 км) также устраняются повреждения в покрытии, а на участке 428-429 км производится очистка светоотражающих элементов. В связи с этим движение на Казань на данных участках до 18:00 организовано по одной полосе.

В Кстовском районе и Лысковском районах на участках 448-452 и 478-482 км трассы проводится ямочный ремонт, поэтому в местах проведения дорожных работ до 15:00 запланировано сужение проезжей части.

Кроме того, на автодороге Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" на 199 км в Лукояновском районе производится ремонт барьерного ограждения. В связи с этим до 17:00 в местах проведения дорожных работ движение будет сужено до одной полосы

На автодороге Р-177 "Поветлужье" на 104 км в Семёновском районе до 16:00 запланирована расчистка от снега барьерные ограждения. На этом участке также временно сужена проезжая часть.

ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород" просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что на федеральных трассах Нижегородской области стартовала подготовка к весеннему паводку.