Роман Любарский: Существенных изменений экономической ситуации в регионах в условиях санкций нет Экономика

Существенных изменений экономической ситуации в регионах в условиях санкций нет. Об этом заявил в интервью депутат Государственной Думы, зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Роман Любарский.

Парламентарий добавил, что на текущий момент мы не фиксируем существенного изменения экономической ситуации в регионах. "Российская экономика в той или иной степени жила в условиях санкций уже длительное время, а некоторые ограничения продолжали на нас распространяться еще со времен СССР. Поэтому у экономики уже выработался определенный иммунитет к санкциям, запас прочности", - отметил Роман Любарский.

По его словам, в региональные бюджеты на сегодня в полной мере продолжают поступать те налоговые и неналоговые доходы, которые были запланированы. "Есть понимание, что принимаемые Правительством РФ меры позволят эти доходы сохранить", - подчеркнул депутат Госдумы РФ.

"Безусловно, текущая ситуация повлечет рост расходов региональных бюджетов как в связи с инфляционными процессами, так и в рамках поддержки бизнеса и населения. Но это необходимые расходы и они, безусловно, в конечном итоге послужат росту экономики и увеличению поступлений в региональные бюджеты", - сказал в заключение Роман Любарский.