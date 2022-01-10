ГИБДД усилит контроль на дорогах Нижегородской области на текущей неделе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники отдельного батальона и отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД Нижегородской области на текущей неделе будут проводить на дорогах ряда районов профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.

Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции, сотрудники ведомства будут контролировать установленную скорость движения, а также соблюдение автомобилистами правил дорожного движения, касающихся выполнения обгона.

Согласно информации, 16 марта будет произведено усиление в Павловском районе, 18 марта - в Борском и Арзамасском районах, 19 марта - в Кстовском районе и 20 марта - в Воротынском районе.

Напомним также, что на дорогах Нижнего Новгорода проходит профилактическая операция "Пешеход на переход".