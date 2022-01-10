Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 марта 2022 17:23  [61] Международную хоровую ассамблею планируется провести в Нижнем Новгороде осенью 2022 года
16 марта 2022 12:38  [183] Моноспектакль Елены Подкаминской "Неосторожная актриса" пройдёт в Нижегородской филармонии 20 марта
16 марта 2022 12:22  [202] "Тотальный диктант" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде 9 апреля
14 марта 2022 18:23  [544] Три нижегородских музея присоединятся к проекту "Артефакт" в 2022 году
14 марта 2022 13:27  [824] Выставка фотографий Сары Мун откроется в нижегородском "Арсенале"
14 марта 2022 11:25  [897] Выставка "Неистово-малиновое чудо" откроется в НГХМ 18 марта
12 марта 2022 16:08  [702] Выставка о нижегородском купечестве открылась в Усадьбе Рукавишниковых
09 марта 2022 14:14  [1173] Образовательный маршрут "Тропа Бобра" запустили в деревне Простоквашино
08 марта 2022 09:45  [827] Новая программа весенних экскурсий представлена в квартале Церкви трех святителей
04 марта 2022 18:38  [1190] Просветительская образовательная программа для школьников стартовала в Нижегородской области
Культура и отдых

Международную хоровую ассамблею планируется провести в Нижнем Новгороде осенью 2022 года

16 марта 2022 17:23  [61] Культура и отдых
Хор НГЛУ

Хор НГЛУ

Фото: НГЛУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Международную хоровую ассамблею планируется провести в Нижнем Новгороде осенью 2022 года. Об этом рассказал художественный руководитель Хора НГЛУ Максим Иванов в интервью ИА "Время Н".

Согласно информации, международную хоровую ассамблею "Coro di Linguisti" планируют провести в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

По словам Максима Иванова, в этом году фестиваль будет трансформирован и его смогут посетить больше гостей, представляющих не только хоры. Точная информация о мероприятии появится в мае или июне.

Также худрук Хора НГЛУ напомнил, что то в 2021 году Международная хоровая ассамблея состоялась в марте. На нее приехали 25 хоров из разных городов — всего свыше 800 человек.

Ранее сообщалось, что инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" пройдёт в Нижнем Новгороде 21-24 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
НГЛУ Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph