Международную хоровую ассамблею планируется провести в Нижнем Новгороде осенью 2022 года Культура и отдых

Хор НГЛУ Фото: НГЛУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Международную хоровую ассамблею планируется провести в Нижнем Новгороде осенью 2022 года. Об этом рассказал художественный руководитель Хора НГЛУ Максим Иванов в интервью ИА "Время Н".

Согласно информации, международную хоровую ассамблею "Coro di Linguisti" планируют провести в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

По словам Максима Иванова, в этом году фестиваль будет трансформирован и его смогут посетить больше гостей, представляющих не только хоры. Точная информация о мероприятии появится в мае или июне.

Также худрук Хора НГЛУ напомнил, что то в 2021 году Международная хоровая ассамблея состоялась в марте. На нее приехали 25 хоров из разных городов — всего свыше 800 человек.

Ранее сообщалось, что инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" пройдёт в Нижнем Новгороде 21-24 апреля.