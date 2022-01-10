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Политика

Ассоциация законодательных органов субъектов ПФО разработала перечень рекомендаций по укреплению региональных экономик

17 марта 2022 13:17  [104] Политика
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ассоциация законодательных органов субъектов ПФО разработала перечень рекомендаций по укреплению региональных экономик. Об этом стало известно на заседании Ассоциации 17 марта в Казани.

Согласно информации, участие в мероприятии также приняли полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

На встрече обсуждался перечень рекомендаций, направленных на повышение устойчивости региональных экономик и поддержку жителей. В частности, парламентам субъектов рекомендовано обеспечить оперативное принятие соответствующих нормативных правовых актов, а также совместно с исполнительными органами власти проработать механизм взаимодействия областных центров импортозамещения для кооперации предприятий ПФО.

Также для стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации законодатели проработают вопрос о создании специальных кадровых центров, напрямую работающих с крупными работодателями. Это позволит сохранить трудовые коллективы предприятий, оказавшихся под санкциями, а также организовать трудоустройство работников на предприятия, испытывающих потребность в дополнительном персонале, и их переквалификации.

Кроме того, на заседании руководители региональных парламентов Приволжья поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

Представители Ассоциации отметили, что президент и правительство РФ осуществляют комплекс необходимых мер по сохранению устойчивости экономики и повышению уровня социальной защиты граждан, а депутаты представительных органов госвласти субъектов ПФО принимают активное участие в их реализации.

"Безопасность нашей Родины – национальная, экономическая, информационная - превыше всего. Именно поэтому мы выражаем солидарность тем решениям, которые принимает глава государства и готовы единым фронтом выступать в поддержку на региональном уровне", - сказал Евгений Люлин.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

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Теги:
Законодательное собрание
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