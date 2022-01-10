Законодательное собрание Нижегородской области
Фото:
Ассоциация законодательных органов субъектов ПФО разработала перечень рекомендаций по укреплению региональных экономик. Об этом стало известно на заседании Ассоциации 17 марта в Казани.
Согласно информации, участие в мероприятии также приняли полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
На встрече обсуждался перечень рекомендаций, направленных на повышение устойчивости региональных экономик и поддержку жителей. В частности, парламентам субъектов рекомендовано обеспечить оперативное принятие соответствующих нормативных правовых актов, а также совместно с исполнительными органами власти проработать механизм взаимодействия областных центров импортозамещения для кооперации предприятий ПФО.
Также для стабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации законодатели проработают вопрос о создании специальных кадровых центров, напрямую работающих с крупными работодателями. Это позволит сохранить трудовые коллективы предприятий, оказавшихся под санкциями, а также организовать трудоустройство работников на предприятия, испытывающих потребность в дополнительном персонале, и их переквалификации.
Кроме того, на заседании руководители региональных парламентов Приволжья поддержали решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции.
Представители Ассоциации отметили, что президент и правительство РФ осуществляют комплекс необходимых мер по сохранению устойчивости экономики и повышению уровня социальной защиты граждан, а депутаты представительных органов госвласти субъектов ПФО принимают активное участие в их реализации.
"Безопасность нашей Родины – национальная, экономическая, информационная - превыше всего. Именно поэтому мы выражаем солидарность тем решениям, которые принимает глава государства и готовы единым фронтом выступать в поддержку на региональном уровне", - сказал Евгений Люлин.
Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+