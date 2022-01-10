Коммерческое предприятие Арзамаса оштрафовали за пользование недрами без лицензии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Арзамасское ООО "Предприятие Арзамасавтосервис" оштрафовали за нарушение лицензионных требований на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, компания уже пять лет использует для хозяйственно–бытовых и производственных нужд воду из артезианской скважины без обязательной лицензии на пользование недрами.

Срок действия предыдущей лицензии истёк еще в 2017 году, пояснили в Росприроднадзоре, а попыток получить новую предприятие не предпринимало.

В ведомстве отметили, что отсутствие учёта и соблюдения установленных требований по охране недр и окружающей среды является нерациональным использованием природных ресурсов и создаёт угрозу истощения недр.

В итоге ООО "Предприятие Арзамасавтосервис" привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).

Компания пыталась оспорить решение Росприроднадзора, но суды двух инстанций – Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию Управления.

Теперь арзамасское предприятие обязано выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, в 2021 году в Нижегородской области 12 предприятий и организаций были уличены в пользовании недрами без лицензии.