Коммерческое предприятие Арзамаса оштрафовали за пользование недрами без лицензии

Фото:
Арзамасское ООО "Предприятие Арзамасавтосервис" оштрафовали за нарушение лицензионных требований на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, компания уже пять лет использует для хозяйственно–бытовых и производственных нужд воду из артезианской скважины без обязательной лицензии на пользование недрами.
Срок действия предыдущей лицензии истёк еще в 2017 году, пояснили в Росприроднадзоре, а попыток получить новую предприятие не предпринимало.
В ведомстве отметили, что отсутствие учёта и соблюдения установленных требований по охране недр и окружающей среды является нерациональным использованием природных ресурсов и создаёт угрозу истощения недр.
В итоге ООО "Предприятие Арзамасавтосервис" привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии).
Компания пыталась оспорить решение Росприроднадзора, но суды двух инстанций – Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию Управления.
Теперь арзамасское предприятие обязано выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Напомним, в 2021 году в Нижегородской области 12 предприятий и организаций были уличены в пользовании недрами без лицензии.Ранее сообщалось, что администрацию Нижнего Новгорода привлекли к административной ответственности по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ за появление крупной несанкционированной свалки на территории бывшей воинской части на Московском шоссе, д. 345.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+