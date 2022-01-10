Количество нижегородских семей в социально-опасном положении снизилось на треть в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество нижегородских семей в социально-опасном положении снизилось на треть в в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.

Согласно информации, количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на межведомственном контроле, в 2021 году снизилось на 27,3%. Также на 40% уменьшилось количество детей, отобранных у родителей.

За прошлый год департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода оказал консультативно-правовую и психолого-педагогическую помощь 1225 семьям.

Также 648 семьям была оказана материальная помощь, а 139 семей получили натуральную помощь.

В сфере защиты прав несовершеннолетних за прошедший год было было выявлено 253 ребенка, которым могла быть создана угроза жизни и здоровью. Из них 190 детей были направлены в учреждения социальной защиты, 43 ребенка помещены в медицинские учреждения, а 20 несовершеннолетних были изъяты из семьи.

Ранее сообщалось, что подростковая преступность снизилась на 33% в Нижнем Новгороде.