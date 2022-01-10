Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 марта 2022 16:18  [74] Количество нижегородских семей в социально-опасном положении снизилось на треть в 2021 году
17 марта 2022 15:57  [97] Юрий Шалабаев поручил главам районов города провести мониторинг зелёных насаждений
17 марта 2022 15:12  [114] Коммерческое предприятие Арзамаса оштрафовали за пользование недрами без лицензии
17 марта 2022 14:37  [146] Нижегородская "Школа амбассадоров" Центра компетенций набирает студентов для обучения
17 марта 2022 13:56  [146] Нижегородцев предупредили об угрозе схода снега и наледи с крыш в связи с потеплением
17 марта 2022 13:42  [152] Текстильно-песчаные сваи используют на четвертом этапе строительства М-12 в Нижегородской области
17 марта 2022 13:41  [142] Михаил Мурашко: Ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная
17 марта 2022 12:44  [230] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта
17 марта 2022 11:44  [170] Авиакомпании "Utair" и "Аэрофлот" отменяют масочный режим на своих рейсах
17 марта 2022 11:36  [145] "Теплоэнерго" заменило 5,5 км трубопроводов с начала года без ограничения подачи тепла потребителям
Общество

Количество нижегородских семей в социально-опасном положении снизилось на треть в 2021 году

17 марта 2022 16:18  [74] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество нижегородских семей в социально-опасном положении снизилось на треть в в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.

Согласно информации, количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на межведомственном контроле, в 2021 году снизилось на 27,3%. Также на 40% уменьшилось количество детей, отобранных у родителей.

За прошлый год департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода оказал консультативно-правовую и психолого-педагогическую помощь 1225 семьям.

Также 648 семьям была оказана материальная помощь, а 139 семей получили натуральную помощь.

В сфере защиты прав несовершеннолетних за прошедший год было было выявлено 253 ребенка, которым могла быть создана угроза жизни и здоровью. Из них 190 детей были направлены в учреждения социальной защиты, 43 ребенка помещены в медицинские учреждения, а 20 несовершеннолетних были изъяты из семьи.

Ранее сообщалось, что подростковая преступность снизилась на 33% в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph