Новогоднее оформлению в парке "Швейцария" будет полностью демонтировано до 1 апреля Общество

Фото: парк "Швейцария"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новогоднее оформлению в парке "Швейцария" будет полностью демонтировано до 1 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в настоящее время практически все новогоднее оформление на территории парка разобрано, оставшаяся его часть будет убрана до 1 апреля.

С улиц Нижнего Новгорода новогодняя иллюминация, находящаяся на балансе администрации города, уже убрана.

Также в администрации отметили, что световые потолки, установленные на ул. Большой Покровской, будут эксплуатироваться на постоянной основе, как и иллюминация, оборудованная к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, что оформлением Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству занимался индивидуальный предприниматель.