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Общество

Почти 2 млрд рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода за счет арендной платы в 2021 году

17 марта 2022 18:14  [34] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 2 млрд рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода за счет арендной платы в 2021 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, депутаты рассмотрели отчет об управлении и распоряжении имуществом города Нижнего Новгорода за 2021 год.

Как отмечается в документе, в прошлом году в бюджет Нижнего Новгорода поступили средства от арендной платы в размере 1,8 млрд рублей, из которых 246,2 млн руб. – от аренды объектов муниципального нежилого фонда, 242,1 млн руб. – от аренды имущества муниципальной казны и 1,3 млрд руб. - от аренды городских земель.

Кроме того, члены постоянной комиссии поддержали предложение о предоставлении в безвозмездное пользование министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области противооползневых сооружений Окского склона. В дальнейшем объекты планируется передать в государственную собственность с целью заключения концессионного соглашения о финансировании, реконструкции и последующей эксплуатации сооружений сроком на 10 лет.

Ранее сообщалось, что более 14 млн рублей выделят на содержание Волжско-Окских склонов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городская дума Городское хозяйство
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