Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрет на полеты в 12 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 26 марта в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.

Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 20 марта. Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.