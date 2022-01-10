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Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, запрет на полеты в 12 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 26 марта в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.
Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 20 марта. Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
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