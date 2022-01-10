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Общество

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта

18 марта 2022 10:33  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 26 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрет на полеты в 12 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 26 марта в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.

Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 20 марта. Нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. 

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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