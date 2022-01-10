Нижегородстат подсчитал стоимость весеннего гардероба Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородстат подсчитал стоимость весеннего гардероба. Об этом сообщает pravda-nn-ru со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, специалисты Нижегородстата ориентировались на средние потребительские цены по региону за февраль 2022 года.

Так, полное обновление женского весеннего гардероба обойдется в 35 тыс. рублей. В него входят платье (3 330 руб.), юбка (2 520 руб.), блузка (2 402 руб.), туфли (3 303 руб.), кроссовки (2 705 руб.), джинсы (2 272 руб.) и джемпер (1 848 руб). Самыми дорогими предметами одежды стали плащ (7 800 руб.) и пальто (9 583 руб.).

Для мужчин стоимость весенней одежды оказалась выше - около 48 тыс. рублей. Средняя стоимость кожаной куртки составила 19 868 руб, ветровки - 3 990 руб., джемпера - 2 082 руб., джинс - 2 433 руб., кроссовок - 2 705 руб., костюма-двойки - 9 453 руб., брюк - 2 564 руб., а рубашки - 1 647 руб. Сэкономить можно, купив полуботинки из искусственной кожи. Их средняя цена составила 2 054 рубля, тогда как обувь из натуральной кожи обойдется в 3 922 рубля.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поддержал инициативу нижегородских модельеров о замене импортной одежды.