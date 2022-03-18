Нижегородским строительным компаниям выданы предостережения после происшествий на стройках Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородским строительным компаниям выданы предостережения после происшествий на стройках. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, организациям ООО "Специализированный застройщик "Инградстрой" и ООО "Строительная компания "Светлоград" было выдано предостережение о недопустимости допуска сотрудников к работе без медицинского обследования и прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, а также без проведения инструктажей по охране труда и не обеспечения безопасности на стройке.

Напомним, что 10 февраля на стройке дома №24 в ЖК "Новая Кузнечиха" произошло обрушение выносной площадки. В это время на ней находились двое рабочих. Заказчиком строительства является ООО "Специализированный застройщик "Инградстрой".

Сообщается, что пострадавшие рабочие являются иностранцами и с ними не были оформлены трудовые отношения. Кроме того, в ходе расследования происшествия были выявлены другие грубые нарушения требований охраны труда.

Также 8 января на строительной площадке ЖК "Подкова" произошло падение работника с 7-этажа строящегося многоквартирного дома. Инструктаж по охране труда с пострадавшим не проводился. Также он не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, что привело к несчастному случаю. Застройщиком является ООО Строительная организация "Светлоград".