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Политика

Алексей Меркурьев: "Воссоединение России и Крыма - это очень значимое событие для нашей страны"

18 марта 2022 17:53  [1] Политика
Алексей Меркурьев

Алексей Меркурьев

Фото: с сайта opno52.ru

Для Крыма воссоединение с Россией в 2014 году - это возвращение на историческую Родину, считает член Общественной палаты Нижегородской области, председатель комитета НРО общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Алексей Меркурьев.

"Для жителей Крыма это событие трудно переоценить. Для России очень важен процесс единения. Единение мы сегодня наблюдали на митинге в Нижнем Новгороде, на митинге в Москве, на митингах во всех регионах нашей страны. Это сплотило нас. Сейчас на Донбассе мы боремся с неонацизмом. Я уверен, что мы победим и в Донбассе, и на Украине. Произойдет великое объединение русского и украинского народа!" - отметил Алексей Меркурьев.

Напомним, концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией, прошел 18 марта в Нижнем Новгороде на пл. Минина и Пожарского. Нижегородские общественники и члены Общественной палаты Нижегородской области приняли в нём активное участие.

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Теги:
крым Мнения
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