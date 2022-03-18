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Общество

Курсирование "Сапсанов" по маршруту "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" приостановят в июне

21 марта 2022 12:21  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Курсирование "Сапсанов" по маршруту "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" приостановят в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".

Согласно информации, временная приостановка курсирования поездов связана со строительными работами - реконструкцией Курского вокзала Москвы.

Отмечается, что с 30 июня этого года будет временно приостановлено курсирование скоростных поездов "Сапсан" № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что поезда "Ласточки" заменят на "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта.

Согласно информации, на маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов.

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Теги:
ГЖД поезда
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