Курсирование "Сапсанов" по маршруту "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" приостановят в июне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Курсирование "Сапсанов" по маршруту "Нижний Новгород - Санкт-Петербург" приостановят в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиале ОАО "РЖД".

Согласно информации, временная приостановка курсирования поездов связана со строительными работами - реконструкцией Курского вокзала Москвы.

Отмечается, что с 30 июня этого года будет временно приостановлено курсирование скоростных поездов "Сапсан" № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что поезда "Ласточки" заменят на "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта.

Согласно информации, на маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов.