Заседание Гордумы Нижнего Новгорода в марте пройдет в очном формате Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Заседание Гордумы Нижнего Новгорода в марте пройдет в очном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по связям со СМИ и публичным коммуникациям Гордумы.

Согласно предоставленной информации, заседание депутатов запланировано на 23 марта в 10:00.

Всего в повестке заседания 22 вопроса.

Отмечается, что в ходе мероприятия депутаты ознакомятся с отчетом начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрея Басова об итогах оперативно-служебной деятельности полиции за 2021 год и заслушают отчет об управлении и распоряжении имуществом города.

Также депутаты в составе Гордумы рассмотрят первую в этом году корректировку бюджета города.

Напомним, что с лета 2021 года комиссии Гордумы и итоговые заседания (раз в месяц) проводились в дистанционном формате с помощью видеоконференций. Это было связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.