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Заседание Гордумы Нижнего Новгорода в марте пройдет в очном формате. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по связям со СМИ и публичным коммуникациям Гордумы.
Согласно предоставленной информации, заседание депутатов запланировано на 23 марта в 10:00.
Всего в повестке заседания 22 вопроса.
Отмечается, что в ходе мероприятия депутаты ознакомятся с отчетом начальника Управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрея Басова об итогах оперативно-служебной деятельности полиции за 2021 год и заслушают отчет об управлении и распоряжении имуществом города.
Также депутаты в составе Гордумы рассмотрят первую в этом году корректировку бюджета города.
Напомним, что с лета 2021 года комиссии Гордумы и итоговые заседания (раз в месяц) проводились в дистанционном формате с помощью видеоконференций. Это было связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.
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