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Общество

Сайт Нижегородского кремля победил в двух номинациях конкурса интернет-проектов Рунета

22 марта 2022 17:23  [78] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сайт Нижегородского кремля победил в двух номинациях конкурса интернет-проектов Рунета. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, официальный сайт Нижегородского кремля победил в номинациях "Лучший сайт объекта культуры, концерта, выставки" и "Лучший сервис, культурно-архитектурный городской проект" в рамках конкурса интернет-проектов России "Золотой сайт-2021". Также он вошел в первую тройку в номинации "Лучший сайт некоммерческой или благотворительной организации".

По словам управляющего делами правительства Нижегородской области Тимофея Шульги, новый сайт был сделан максимально простым и удобным в использовании, чтобы любой посетитель мог быстро найти нужную ему информацию: данные о музеях, экскурсиях, храмовых объектах, анонсы культурных мероприятий, выставок и другие важные события жизни Нижегородского кремля.

Разработкой официального сайта Нижегородского кремля занималась нижегородская студия Flat12.

Ранее нижегородский портал ГИСОГД был размещен в Национальном фонде алгоритмов и программ.

СПРАВКА:

Конкурс "Золотой сайт" проводится с 1997 года, независимое жюри конкурса в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета. В 2014 году конкурс был перезапущен с участием Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и группы проектов RUWARD.

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Теги:
Кремль
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