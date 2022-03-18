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Экономика

Правительство Нижегородской области планирует заключить инвестиционные соглашения с двумя предприятиями

22 марта 2022 18:43  [78] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области планирует заключить инвестиционные соглашения с двумя предприятиями. Об этом стало известно на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона 

Согласно информации, соглашения являются основанием для предоставления государственной поддержки инвесторам. Планируется предоставление льготы по налогу на имущество ООО "Нижегородский литейный завод" и льготы по налогу на прибыль ООО "Биком". 

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в сложившихся условиях значение отечественной промышленности еще более возрастает.

"Мы открыты к сотрудничеству с инвесторами, рады оказать содействие по всем направлениям. Вся необходимая инфраструктура в регионе создана. В самое ближайшее время будут приниматься и новые меры", - сказал глава региона.

ООО "НЛЗ" планируется предоставить льготы по налогу на имущество до 1 декабря 2026 года на 128 млн рублей. Бюджетный эффект в период действия инвестсоглашения оценивается в 521,3 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот и при выходе на проектные мощности ежегодно сумма налоговых поступлений в бюджет может составить 265,9 млн рублей. 

Для ООО "Биком" планируется предоставление льготы по налогу на прибыль до 31 декабря 2022 года на 5,6 млн рублей. Бюджетный эффект в период действия инвестсоглашения составит 22,2 млн рублей. По окончании предоставления льгот и при выходе на проектные мощности ежегодно сумма налоговых поступлений в бюджет составит 29,4 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что более 200 млн рублей будет выделено на поддержку инвестдеятельности АПК Нижегородской области.

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Теги:
Инвестиции Промышленность
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