Администрация Нижнего Новгорода
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Финансовый резерв в размере 713 млн рублей создан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на заседании городской Думы 23 марта.
Согласно информации, дополнительным резервом служат лимиты бюджетных обязательств в объеме 200 млн рублей.
Кроме того, продолжается активная работа по замещению дорогих коммерческих кредитов на бюджетные под ставку 0,1 % В 2021 году было замещено более 5 млрд рублей, а ранее было подписано соглашение еще на 1,6 млрд рублей бюджетного кредита
Планируется, что экономия по обслуживанию муниципального долга составит 213 млн рублей. Таким образом, существующие потенциальные резервы в бюджете города составляют 713 млн рублей.
Ранее сообщалось, что резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей.
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