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Экономика

Финансовый резерв в размере 713 млн рублей создан в Нижнем Новгороде

23 марта 2022 12:12  [1] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Финансовый резерв в размере 713 млн рублей создан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на заседании городской Думы 23 марта.

Согласно информации, дополнительным резервом служат лимиты бюджетных обязательств в объеме 200 млн рублей.

Кроме того, продолжается активная работа по замещению дорогих коммерческих кредитов на бюджетные под ставку 0,1 % В 2021 году было замещено более 5 млрд рублей, а ранее было подписано соглашение еще на 1,6 млрд рублей бюджетного кредита 

Планируется, что экономия по обслуживанию муниципального долга составит 213 млн рублей. Таким образом, существующие потенциальные резервы в бюджете города составляют 713 млн рублей.

Ранее сообщалось, что резервный фонд Нижнего Новгорода будет увеличен на 300 млн рублей.

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