Онлайн-конференция по новой маршрутной сети Нижегородской агломерации пройдет 25 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Онлайн-конференция по новой маршрутной сети Нижегородской агломерации пройдет 25 марта. Об этом сообщают огранизаторы.

Согласно информации, онлайн-конференция по новой маршрутной сети Нижегородской агломерации – Нижнего Новгорода, Дзержинска, Борского, Богородского, Балахнинского, Городецкого, Кстовского районов, а также Арзамасского района пройдет с 11:00 до 12:30.

В рамках мероприятия представители ГКУ "Центр развития транспортных систем" Нижегородской области и компании – разработчика АО "Институт Стройпроект" - расскажут о разработке и внедрении новой маршрутной сети и ответят на вопросы жителей агломерации.

Свои вопросы участникам онлайн-конференции вы можете задавать с 10.00 24 марта, направляя их по адресу news@pravda-nn.ru или обратившись по телефону: +7-958-548-04-80.

Прямая трансляция будет доступна в паблике "Нижегородской правды" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что цель предстоящих изменений – скорректировать маршрутную сеть таким образом, чтобы уменьшить количество дублирующих маршрутов (сегодня на отдельных участках число дублирующих друг друга маршрутов доходит до 20), объединить в общую сеть с единым расписанием все виды общественного транспорта, в том числе метро, пригородные электрички, предусмотреть развитие транспортного сообщения как между населенными пунктами внутри агломерации, так и для новых строящихся территорий, сделать поездки для пассажиров более комфортными, скоростными и безопасными, предоставить возможность использования единых проездных документов на всех видах общественного транспорта.