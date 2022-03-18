Росавиация продлила запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России до 1 апреля

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Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, запрет на полеты в 11 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 1 апреля в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.
Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
"Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - сказано на сайте ведомства.
Напомним, что ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 26 марта.
Ранее также сообщалось, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
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