Росавиация продлила запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России до 1 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, запрет на полеты в 11 городов России, расположенных на юге страны, продлен до 03:45 часов 1 апреля в связи со сложной обстановкой вокруг ситуации на Украине.

Так, временно приостановлена работа аэропортов в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - сказано на сайте ведомства.

Напомним, что ранее Росавиация приостанавливала полеты в города на юге России до 03:45 часов 26 марта.

Ранее также сообщалось, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.