Все виды льготной ипотеки сохранятся в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Все виды льготной ипотеки сохранятся в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, на совещании у президента накануне прозвучали хорошие новости для строительной отрасли.

"Сохраняются все виды льготной ипотеки. Именно она стала одним из главных факторов роста в прошлом году. Мы на постоянной связи с застройщиками и знаем, как для них это важно. Принимаются и другие меры. Все это значит, что обязательства перед гражданами будут выполняться, также есть перспективы новых проектов", - написал глава региона.

Напомним, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.

Так, среднему и малому бизнесу будут предоставлены "налоговые каникулы" на 2022 год, для них будут снижены ставки упрощенной системы налогообложения (УСН). Также они смогут получить субсидии на поддержку занятости.