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Все виды льготной ипотеки сохранятся в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
По его словам, на совещании у президента накануне прозвучали хорошие новости для строительной отрасли.
"Сохраняются все виды льготной ипотеки. Именно она стала одним из главных факторов роста в прошлом году. Мы на постоянной связи с застройщиками и знаем, как для них это важно. Принимаются и другие меры. Все это значит, что обязательства перед гражданами будут выполняться, также есть перспективы новых проектов", - написал глава региона.
Напомним, что около трех млрд рублей направят на поддержку экономики Нижегородской области.
Так, среднему и малому бизнесу будут предоставлены "налоговые каникулы" на 2022 год, для них будут снижены ставки упрощенной системы налогообложения (УСН). Также они смогут получить субсидии на поддержку занятости.
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