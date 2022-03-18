Михаил Голубев: "Мы будем использовать возможности, которые открываются сейчас" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мы будем использовать возможности, которые открываются сейчас", - заявил исполнительный директор ООО "Главрыба-НН" Михаил Голубев по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с представителями бизнеса.



По его словам, компания "Главрыба-НН", в частности, оперативно решает с курирующим ее сферу деятельности министерством регионального правительства.

"Наша отрасль – это аквакультура, и она поддерживается как на федеральном, так и на региональном уровне. Тем не менее, сейчас решаем совместно с правительством области вопрос кормовой составляющей. До сих пор около 70% кормов нам поступало от зарубежных поставщиков, теперь занимаемся переходом на отечественных производителей сырья, которые в России есть", - рассказал Михаил Голубев.

Ранее Глеб Никитин утвердил план поддержки региональной экономики. Мероприятия регионального плана структурированы по восьми блокам, касающимся поддержки субъектов МСП, системообразующих организаций, отраслевых мер, диверсификации экспорта, социальной поддержки, в том числе на рынке труда и в части стабилизации ситуации с ценами, в сфере поддержки инвестиций. Всего в рамках плана будет реализовано более 40 мероприятий. На эти цели планируется направить около 3 млрд рублей.