Двух полицейских задержали по подозрению в вымогательстве у предпринимателя в Навашинском районе Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двух полицейских задержали по подозрению в вымогательстве у предпринимателя в Навашинском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в марте текущего года в городе Навашино Нижегородской области сотрудники полиции выявили нарушения у предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере оборота цветного и черного металла. После этого полицейские стали требовать у нарушителя взятку за непривлечение его к ответственности.

25 марта предприниматель передал взятку в размере 150 тыс. рублей. В тот же день подозреваемые были задержаны.

В отношении заместителя начальника полиции МО МВД России "Навашинский" и оперуполномоченного этого же подразделения было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 5 УК РФ (получение взятки группой лиц, с вымогательством).

В настоящее время заместитель начальника ОП заключен под стражу, его подчиненный – под домашний арест.

Ранее полицейского задержали за "крышевание" закладчиков в Нижнем Новгороде.