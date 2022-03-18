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Двое нижегородцев признаны виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.
Согласно информации, нижегородцы несколько лет занимались организацией незаконного пребывания в России иностранных граждан, подготавливая и подавая в органы миграционного контроля Нижегородской области заведомо подложные документы в целях получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации.
Злоумышленники были задержаны в мае 2021 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 ч. 2 УК РФ (организация незаконной миграции).
Канавинский районный суд приговорил двух нижегородцев к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма.
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