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Происшествия

Двое нижегородцев признаны виновными в организации незаконной миграции

28 марта 2022 13:15  [77] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двое нижегородцев признаны виновными в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы несколько лет  занимались организацией незаконного пребывания в России иностранных граждан, подготавливая и подавая в органы миграционного контроля Нижегородской области заведомо подложные документы в целях получения иностранными гражданами разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской Федерации.

Злоумышленники были задержаны в мае 2021 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 ч. 2 УК РФ (организация незаконной миграции).

Канавинский районный суд приговорил двух нижегородцев к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее УФСБ по Нижегородской области задержало иностранного гражданина за финансирование терроризма.

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Теги:
Миграция ФСБ
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