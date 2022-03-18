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Общество

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ в 2021 году

28 марта 2022 13:29  [59] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ в 2021 году. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

Согласно информации,  в нижегородских библиотеках реализуется комплекс мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Так, в 2021 году 7 библиотек Нижнего Новгорода и МБУ ДО ДШИ "Созвездие" приняли участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности "Спасем жизнь вместе". В рамках конкурса учреждения представили разработанные ими буклеты, видеоролики и макеты наружной социальной рекламы.

Также сотрудники библиотек организовали и провели более 70 открытых уличных акций, таких как "Не продавайте детям сигарет!", "Дыши свежим воздухом!", "Поменяй сигарету на конфету" с распространением буклетов и флаеров, в которых приняли участие более 5 тысяч нижегородцев.

Кроме того, во всех нижегородских библиотеках в прошлом году прошло более 10 просветительских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что около 18 млн рублей получат нижегородские библиотеки на приобретение книг в 2022 году.

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Теги:
Библиотеки Здоровье
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