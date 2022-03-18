Теплоэнерго
Скорость движения электросамокатов вновь ограничат
Туротрасль поддержат в Нижегородской области
Предприниматели смогут бесплатно открыть бизнес ВКонтакте
Еще четыре платные парковки появятся в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 марта 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2022 15:16  [45] Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря
28 марта 2022 15:04  [64] Тридцать общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году
28 марта 2022 14:58  [65] Более 2200 заявок уже поступило на форум "Сильные идеи для нового времени"
28 марта 2022 14:20  [121] Менее 800 нижегородцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки
28 марта 2022 13:56  [172] Жители Нижнего Новгорода вновь жалуются на запах газа
28 марта 2022 13:29  [116] Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ в 2021 году
28 марта 2022 13:22  [172] "Росгосстрах" подтвердил лидерство в страховании жилья и имущества граждан в Нижегородской области
28 марта 2022 12:10  [210] Самоизоляция для беременных в Нижегородской области будет продлена до конца апреля
28 марта 2022 10:54  [183] Жанна Никонова:"Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому, испанскому, китайскому языкам - бесценный опыт"
28 марта 2022 10:50  [214] Росприроднадзор взыскал почти 29 млн штрафа за несанкционированную свалку в Сормовском районе
Общество

Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря

28 марта 2022 15:16  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, 29 ноября 2021 года слесарь в составе бригады выполнял работы в траншее по закрытию лотка теплотрассы после ликвидации прорыва трубы. В момент, когда рабочий находился в траншее, снятые секции ограждения самопроизвольно скатились в траншею на него. 30-летний мужчина потерял равновесие, поскользнулся и ударился о железобетонную плиту перекрытия, которая находилась на ковше экскаватора.

В результате произошедшего пострадавший получил открытый перелома кости ноги.

Госинспекция труда в ходе расследования установила, что мастер отсутствовал на месте производства работ, а в наряде-допуске не была предусмотрена работа с экскаватором. Кроме того, нарушено требование норм охраны труда о запрете нахождения в траншее во время опускания в нее оборудования. 

Таким образом, основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работы.

За допущенные нарушения ООО "Теплосети" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 230 тыс. руб. Также предприятию назначены мероприятия по устранению причин несчастного случая.

Ранее инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госинспекция труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph