Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская госинспекция труда оштрафовала "Теплосети" за тяжелую травму слесаря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, 29 ноября 2021 года слесарь в составе бригады выполнял работы в траншее по закрытию лотка теплотрассы после ликвидации прорыва трубы. В момент, когда рабочий находился в траншее, снятые секции ограждения самопроизвольно скатились в траншею на него. 30-летний мужчина потерял равновесие, поскользнулся и ударился о железобетонную плиту перекрытия, которая находилась на ковше экскаватора.

В результате произошедшего пострадавший получил открытый перелома кости ноги.

Госинспекция труда в ходе расследования установила, что мастер отсутствовал на месте производства работ, а в наряде-допуске не была предусмотрена работа с экскаватором. Кроме того, нарушено требование норм охраны труда о запрете нахождения в траншее во время опускания в нее оборудования.

Таким образом, основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работы.



За допущенные нарушения ООО "Теплосети" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 230 тыс. руб. Также предприятию назначены мероприятия по устранению причин несчастного случая.

Ранее инспекция труда в Нижегородской области оштрафовала АО "Корунд-системы" на 600 тысяч рублей.